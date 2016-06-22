Псков, 22 июня, 2016, 17:14 — ИА Регнум. В Пскове выявлено предположительное место захоронения первых жертв фашистской оккупации — горожан, которые были расстреляны на площади Ленина 17 августа 1941 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, информацию о найденном захоронении уточняют сейчас в управлении культуры администрации Пскова.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Ранее неизвестное властям захоронение в 30 метрах от проезжей части улицы Маргелова нашли в этом году работники автотехцентра, расположенного на окраине Пскова. На небольшом памятнике есть табличка с надписью: «Здесь похоронены десять патриотов города Пскова, расстрелянных фашистами 17. VIII. 1941 г. Среди них: Ионов Дмитрий Ионович».

По архивным данным, дворник Ионов Дмитрий Ионович числится в списке десяти горожан, расстрелянных карателями в ходе показательной казни. Причиной расправы над местными жителями стало убийство немецкого солдата, которого нашли мёртвым в канализационном люке на улице Гоголя. «Казнь была публичной, на неё было приказано явиться всем жителям оккупированного Пскова. Тела жертв, фактически случайно схваченных и убитых для запугивания сограждан, висели на столбах в центре Пскова два дня, после чего были вывезены, по имеющимся сведениям, на Палкинскую дорогу и там захоронены», — сообщили в пресс-службе муниципалитета, отметив, что точного места погребения в официальных источниках нет, как нет и данных об этом в архивных фондах.

Предполагаемое место захоронения первых жертв фашистской оккупации, как выяснилось, кто-то посещает — возможно, жители близлежащих деревень. Теперь всех, кто обладает какой-либо информацией об этом месте, просят обратиться в управление культуры администрации Пскова.

Исследованием ранее неизвестной могилы также займутся поисковики из организации «След Пантеры».

По данным пресс-службы муниципалитета, в Пскове на протяжении десятков лет значилось 13 братских могил и воинских захоронений периода Великой Отечественной войны.

Список расстрелянных в Пскове 17 августа 1941 года: