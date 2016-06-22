Ставрополь, 22 июня, 2016, 17:13 — ИА Регнум.



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Российское экспортное агентство поможет малому и среднему бизнесу Ставропольского края вывести свою продукцию на экспорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 22 июня в Ставрополе вице-премьер Ставропольского края Андрей Мурга.

По словам зампреда правительства региона, договоренность властей Ставрополья с Российским экспортным агентством была достигнута в рамках Петербургского международного экономического форума во время проведения форума по малому и среднему предпринимательству.

«Мы экспортом очень озабочены. Для Ставрополья это очень важно. Мы традиционно сильный экспортер зерна, удобрений. Нам надо искать свои ниши для малого и среднего предпринимательства», — сказал вице-премьер.

«Наша задача помочь малому бизнесу. Крупные холдинги имеют свои экспортные выходы, а малому бизнесу это сделать сложно», — сказал он. Он добавил, что существует много преград для МСП. Для того, чтобы развивать экспортный потенциал, надо облегчать процедуры экспорта, уменьшать чиновничьи барьеры, решить множество юридических моментов, которые остались с советских времен.

Он отметил, что в настоящее время ведутся длительные переговоры с китайцами, о поставках им продукции пищевой промышленности Ставрополья. Переговоры проходят не просто и помощь ставропольским производителям может оказать Российское экспортное агентство, с которым власти сейчас ведут переговоры по оказанию помощи ставропольским представителям малого и среднего бизнеса.

Накануне на встрече с представителем агентства «были намечены планы по Ставропольскому краю как в виде дополнительного финансирования, так и в виде проведения форума экспортеров, может, уже в этом году, а может в следующем», отметил Мурга.

Как отмечалось на форуме, задача агентства — это от 1 тыс. до 2 предприятий в год наращивать по стране. Задача для Ставрополья — обеспечивать прирост экспортных предприятий в 10−30 своих предприятий в год.

«Сейчас мы занимаемся оценкой возможностей предприятий, которые можно выводить на экспорт из числа тех, которые уже работают на территории страны», — сказал вице-премьер.

Ставропольским предприятиям необходимо найти свои ниши. В числе примеров, он назвал потребности в экспорте баранины, пружин для матрасов и т.д. есть свои ниши. В свою очередь, региональные власти намерены помочь предприятиям малого и среднего бизнеса субсидировать их участие в выставках и бизнес-миссиях.