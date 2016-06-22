Нововоронеж, Воронежская область, 22 июня, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Верхний ярус купола реакторного здания энергоблока №7 Нововоронежской АЭС установлен на штатное место. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

vk.com/rosatomru Верхний ярус купола реакторного здания энергоблока №7 Нововоронежской АЭС

Верхний ярус купола был собран на земле и с помощью гусеничного крана был поднят на высоту почти 65 метров. Общий вес купола составил более 300 тонн

Согласно проекту АЭС-2006, сооружение энергоблока №7 с реактором ВВЭР-1200 предполагает двойную (внутреннюю и наружную) защитную оболочку реакторного здания. В ней располагается основное оборудование реакторной установки. Защитная оболочка является важнейшим с точки зрения безопасности зданием АЭС, последним физическим барьером на пути распространения радиоактивных материалов и ионизирующих излучений. Это массивное сооружение предохраняет оборудование от внешних природных и техногенных воздействий.

После сварочного соединения металлоконструкций второго яруса защитной оболочки и верхней части купола будет проведено армирование и бетонирование конструктивной наружной оболочки.

Энергоблок №7 — второй из двух энергоблоков Нововоронежской АЭС, строительство которых началось в 2007 году, по проекту АЭС нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями. Мощность каждого их них составит 1200 МВт.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в эксплуатации находятся энергоблоки №№ 3, 4 и 5 (энергоблоки №№ 1,2 были остановлены в 1984 и 1990 годах соответственно). Энергоблок №6 выведен на минимально-контролируемый уровень мощности (МКУ). На энергоблоке №7 ведутся строительно-монтажные работы.