Москва, 22 июня, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин вызвал всех российских послов и постоянных представителей со всего мира в Москву на совещание. Об этом сегодня, 22 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

8352city.ru Владимир Путин — Президент Российской Федерации

Глава кремлевской пресс-службы отметил, что встреча главы государства с дипломатами стала уже традиционной и проходит раз в два года. Прямо разговор с дипломатами нужен президенту, чтобы в комплексе оценить ситуацию в мире, пишет Life.

В этом году встреча Путина с послами и постпредами состоится 30 июня, рассказал Песков. В повестке встрече обсуждение основных проблем международной повестки дня. Также будут обозначены новые внешнеполитические задачи России.

«Будет традиционно затронут весь спектр внешней политики», — отметил Песков. Он напомнил, что два года назад темой такой встречи стала защита национальных интересов России за рубежом. В деталях разбиралась ситуация на Украине, затрагивалась тема попыток давления на Россию. Тогда Путин подчеркнул, что конфликтный потенциал в мире растет. Очень серьезно обостряются старые противоречия и провоцируются новые.

Примерно эти же темы будут затрагиваться в этом году. Точно не обойдется без обсуждения Украины, Сирии и российско-американских отношений.

Совещание дипломатов продлится несколько дней. Помимо совещания с президентом, дипломаты примут участие в различных круглых столах, пообщаются с политологами.

После встречи с послами Путин отправится в Финляндию по приглашению президента этой страны.