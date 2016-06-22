Киев, 22 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Полки спецназначения «Азов» и «Донбасс», а также бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины будут переброшены на передовые позиции в зону «АТО». Как сообщает пресс-служба МВД Украины, об этом 22 июня заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Sarah Tate Украинские солдаты

«В первую очередь, речь идет об оперативной бригаде быстрого реагирования НГУ, а также полках специального назначения «Азов», «Донбасс». Они вернутся на передовую и будут выполнять присущие им функции непосредственного соприкосновения с противником», — отметил Шкиряк.

По его словам, бойцы «Азова», «Донбасса» и НГУ неоднократно доказывали свою высокую эффективность в Донбассе. Шкиряк назвал оправданным шагом возвращение на передовую бывших добровольцев, которые прошли профессиональную военную подготовку. Он также считает, что в настоящее время в зоне «АТО» наблюдается эскалация военных действий со стороны ВС ДНР и ЛНР.

В свою очередь, в интервью журналу «Новое время», опубликованному сегодня же, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что 7-й волны мобилизации может не быть в случае успешного набора контрактников в ВСУ и отсутствия обострения военной обстановки.

«Мы набрали почти 33 тыс. контрактников. Это 5−6 тыс. человек ежемесячно. Если такая динамика сохранится, то, в принципе, мы можем перекрыть нашу потребность. И тогда мы можем обойтись без проведения мобилизации», — заверил Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудит с министром обороны, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко и командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым возможность «обкатки боем» в зоне «АТО» бригады быстрого реагирования Нацгвардии.

«Мы сделаем возможность для того, чтобы бойцы Нацгвардии прошли, если так сказать, «обкатку боем», чтобы они почувствовали, что означает быть «на передовой», чтобы не «кланяться» пулям», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что в 2016 г. может пройти лишь одна волна мобилизации, поскольку ряды ВСУ активно пополняются желающими служить по контракту.

Напомним, в мае 2015 г. военно-политическое руководство Украины официально заявило об отводе всех добровольческих формирований из зоны «АТО». Тем не менее, бойцы ДУК «Правый сектор» (организация запрещена в России) остаются на боевых позициях на шахте «Бутовка» (Ясиноватский район, Донетчина).