Кострома, 22 июня, 2016, 17:04 — ИА Регнум. В Костромской области всем туристическим группам, осуществляющим маршруты в природной среде, предлагается пройти регистрацию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, такое нововведение содержится в подписанном главой региона Сергеем Ситниковым распоряжении об обеспечении безопасности туристов на территории Костромской области.

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Чтобы обеспечить безопасность туристических групп и оперативную организацию спасательных работ в случае чрезвычайных происшествий, туристическим группам, осуществляющим маршруты в Костромской области, предлагается пройти регистрацию. Главному управлению МЧС России по Костромской области рекомендовано незамедлительно принимать меры по поиску пропавших и оказанию помощи терпящим бедствие на территории Костромской области туристам. Департаменту лесного хозяйства Костромской области, департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области оказывать содействие Главному управлению МЧС России по Костромской области.

Органы местного самоуправления муниципальных образований региона будут обеспечивать учет туристских групп, организовывать передачу информации о группах в курирующие службы, а также обеспечивать представление зарегистрированным туристским группам имеющейся информации о метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемого маршрута.

Постановку на учет и снятие с учета групп рекомендовано осуществлять не позднее, чем за сутки до выхода на маршрут. В заявке должно быть прописано название, адрес, телефон организации, планирующей туристическое мероприятие, дата начала и окончания движения, маршрут с указанием начального, промежуточных и конечного пунктов, контрольные пункты на маршруте и предполагаемое время их прохождения, количество туристов в группе (с указанием адресов мест жительства), а также порядок связи с туристской группой на маршруте. Регистрироваться предлагается в единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, на территории которого запланировано начало туристского маршрута. Кроме того, туристическим группам, которые планируют сплавляться по рекам Костромской области, рекомендовано уведомить государственную инспекцию по маломерным судам с указанием маршрута движения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после трагедии в Карелии в Костромской области перепроверяют детские летние лагеря, особенно те, которые организованы незарегистрированными организациями.