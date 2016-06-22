В Воронеже похищена семилетняя девочка: подозревается ее отец
Воронеж, 22 июня, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Семилетняя девочка похищена в Воронежской области, она пропала вместе со своим отцом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 22 июня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.
Семилетняя девочка, гражданка России, жила с матерью в Новой Усмани. Отец девочки, по данным СМИ, выходец из Сирии, находится в разводе с супругой. Для отца судом было установлено время посещения ребенка с 10 до 16 часов каждую первую и третью субботу и воскресенье каждого месяца.
Мужчина забрал ребенка из дома 22 мая, однако в установленное судом время девочку не вернул, их местонахождение на данный момент не известно.
По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье о похищении.
«Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, также назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, признана потерпевшей и допрошена в данном качестве мама девочки, допрошены свидетели, также выполнены иные следственные и процессуальные действия, в том числе, направленные на установление местонахождения малолетней и ее отца», — рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области Рамазан Асадов.