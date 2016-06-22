Брянск, 22 июня, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Главное управление Спецстроя России по территории Центрального федерального округа начало подготовку к масштабной реконструкции военного городка в Клинцах (Брянская область), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Планируется, что разработка проекта и градостроительной документации по первому этапу реконструкции закончится уже к 1 августа.

kombr.ru г.Клинцы

На территории военного городка планируется построить два новых общежития для военнослужащих, столовую, строевой плац, а также две дизель-генераторные установки. Кроме того, пройдет реконструкция пяти помещений для размещения военнослужащих и здания штаба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Клинцы была переброшена 28-я отдельная мотострелковая бригада из Екатеринбурга. Также СМИ сообщали, что полностью переброска завершиться к концу года — бригада войдет в состав 20-й армии, штаб которой находится в Воронеже.