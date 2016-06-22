Красногорск, 22 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Исполнять обязанности главы Мособлизбирокома до назначения нового руководителя будет заместитель председателя избирательной комиссии Московской области Наталья Земскова, сообщает РИАМО со ссылкой на сотрудника избирательного органа.

svit24.net Выборы

«Исполнять обязанности председателя избирательной комиссии Московской области до назначения нового председателя будет заместитель председателя Наталья Земскова», — сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что Ирек Вильданов, освобожденный от занимаемой должности главы ИК, останется членом областной избирательной комиссии.

Кандидатуру на пост председателя в Мособлизбиркоме назовут в июле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Московской областной избирательной комиссии Ирек Вильданов покинул свой пост 22 июня в связи с выходом на пенсию. Об этом он сообщил в ходе голосования по его отставке. Ранее похожее решение вынесли в ЦИК РФ, выразив главе ИК области недоверие.