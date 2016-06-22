Москва, 22 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум. В 2017 году в Москве приступят к благоустройству центральных набережных столицы, заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Как сообщает пресс-служба ведомства, работы проведут на Пресненской, Краснопресненской, Москворецкой, Болотной, Берсеневской, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Пречистенской, Котельнической, Гончарной, Овчинниковской, Кадашевской и Якиманской набережных.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Вид с балкона офиса ИА REGNUM — Якиманская набережная

Реконструкция запланирована в рамках программы «Моя улица». «После завершения программы «Моя улица», реализуемой по поручению эра Москвы Сергея Собянина, с речной глади откроются виды не только на благоустроенные тротуары набережных, но и на новые архитектурные доминанты. В рамках реализации проекта градостроительного развития территорий, примыкающих к Москве-реке, уже сейчас формируется новый облик кварталов, прилегающих к водной артерии столицы», — уточнил Левкин.

Предполагаемые к реставрации территории разбили на несколько участков, для каждого из которых разработан свой план работ. Так, в границах участка «Сити — Дорогомилово», к которому отнесены Пресненская, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные, через проезжую часть Пресненской набережной планируется построить пешеходный мост, соединяющий саму ее с Центральным ядром ММДЦ «Москва-Сити». На Краснопресненской набережной и в Большом Саввинском переулке запланировано строительство многофункциональных центров.

Лужнецкая набережная вошла в участок «Лужники — Воробьевы горы». Реконструкция расположенного на ней Олимпийского комплекса «Лужники» осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы. Рядом с ним планируется разместить жилой комплекс и Московский киноконцертный комплекс «Дворец фестивалей Н.С. Михалкова».

Участок «Парк Горького — Центр» объединил Фрунзенскую, Пушкинскую, Крымскую, Пречистенскую, Кремлевскую, Бересеневскую, Софийскую, Раушскую, Московрецкую, Космодамианскую, Котельническую, Гончарную, Болотную, Якиманскую, Кадашевскую, Овчинниковскую, Садовническую и Озерковскую набережные. На сегодняшний день ведется строительство административно-учебного и жилого комплекса на Котельнической набережной, вл. 21.

В границах участка на Софийской набережной, вл. 4−10 и Болотной площади, вл. 14 планируется разместить многофункциональный гостинично-деловой и жилой комплекс. Ожидается, что строительство завершат к 2019 году. Ведутся работы по созданию парковой зоны «Зарядье», предусмотренные АИП.

В увязке с проектными решениями парка «Зарядье», будут благоустроены Москворецкая набережная, улицы Москворецкая и Варварка, территории «Патриаршего подворья». Большой Москворецкий мост, помимо благоустройства, ожидает капитальный ремонт: усиление грунта под фундаментами основных опор, замена мостового полотна, гранитной облицовки моста, ремонт несущих конструкций эстакадных частей, перекладка коммуникаций, устройство дренажа и водоотвода. Также планируется реконструкция причала «Большой Устьинский мост».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Моя улица» — крупный проект по благоустройству Москвы. В рамках программы будут реконструированы улицы, отремонтированы фасады и установлена подсветка на зданиях. В 2016 году планируется выполнение работ по комплексному благоустройству 52 улиц и 7 въездных групп, 49 парков и 14 рекреационных территорий.