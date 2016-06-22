Иваново, 22 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум. 5 тысяч 100 жителей города Юрьевец Ивановской области остались без электроснабжения днем 22 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Причиной отключений стала непогода.

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Сообщение об аварии поступило в 15:30. В зону отключения электроснабжения попали 5,1 тыс. человек, в том числе 850 детей. Без света остались девять социально значимых объектов.

В настоящее время на месте отключения ведутся аварийно-восстановительные работы. Как ожидается, подача электричества будет восстановлена к 18:00 22 июня.