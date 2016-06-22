Ростов-на-Дону, 22 июня, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Поисковики отряда «Донской» имени Анатолия Калинина и ученики Опаринской школы взяли шефство над бесхозной братской могилой зенитчиков-защитников Мелиховской переправы, о которой долгие годы никто не знал. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 22 июня директор школы и член сводного поискового отряда «Донской» Сергей Толочко, около трёх лет понадобилось активистам-поисковикам, чтобы расчистить территорию захоронения.

фото поискового отряда «Донской» имени Анатолия Калинина Братская могила на Мелиховской переправе

«В течение пяти лет мы регулярно следим за состоянием братской могилы, поддерживаем порядок на территории. Здесь полегли около 11 зенитчиков, которые в годы Великой Отечественной войны сбили здесь фашистский самолёт. Через два-три дня они погибли от вражеской пули. О захоронении нам рассказали местные жители, но чтобы найти это место, нам понадобилось две экспедиции. Еще в течение трёх лет мы расчищали прилегающую территорию, чтобы подступиться к братской могиле», — отметил Толочко.

По его словам, в советские годы над захоронением шефствовала одна из школ Усть-Донецкого района, но потом эта работа была заброшена. За долгие годы территория поросла буреломом, оказалась завалена деревьями, травы было по пояс. Около 100 человек регулярно наводили здесь порядок.

«Мы высадили аллею из сосен, расцвести которой, к сожалению, мешают пожары. Но мы не бросаем это дело. Ежегодно в марте в рамках открытия Вахты памяти района косим здесь траву, убираем мусор и вновь высаживаем хвойные деревья. Затем в течение года следим за состоянием воинского захоронения. МЧС нам выделяет лодки для переправы, привлекаем в проводимой работе школьников», — сказал собеседник.

В День памяти и скорби участники полевых выходов почтили минутой молчания память павших воинов, возложили цветы к братской могиле.