Москва, 22 июня, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 25 июня отправится в Пекин, где вместе с председателем Китайской народной республики (КНР) даст старт переговорному процессу об интеграции Евразийского экономического союза и проекта «Шёлкового пути». Об этом сегодня, 22 июня, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Peter Griffin Китайский флаг

Он рассказал, что в столице Китая Путин встретится с председателем КНР и обсудит ряд важных вопросов. В частности, будет обсуждаться проблематика председательства Китая в G20, а также предстоящий саммит «большой двадцатки», который в этом году пройдет в Поднебесной, отметил Ушаков.

Будет поднят вопрос региональной безопасности. «И корейский полуостров, естественно, сирийское урегулирование, вопросы поддержания мира и стабильности в Центральной Азии с учетом афганской проблемы», — рассказал помощник президента России.

Также в Пекине будет дан официальный старт переговорам по подготовке соглашения по торгово-экономическому сотрудничестве между интеграционными проектами России и Китая — Евразийского экономического союза и «Шёлкового пути».

«То есть в перспективе речь идет о выходе на новый уровень партнерства, который подразумевает построение общего экономического пространства на всем евразийском континенте», — пояснил Ушаков.

Кроме того, лидеры двух стран уделят внимание межрегиональным и приграничным связям России и Китая.