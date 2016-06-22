Вологда, 22 июня, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Сельхозперепись пройдет в Вологодской области с 1 июля по 15 августа. За это время переписчики в сельской местности обследуют все без исключения личные подсобные хозяйства, которых в области насчитывается 266 тыс. В городской черте ЛПХ перепишут выборочно: из 50 тыс. подсобных хозяйств внимание переписчиков затронет всего 15 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате. Сегодня подготовка к переписи на Вологодчине практически завершена.

static.videocore.tv Сельхозперепись

«С 19 июня в районах и городах региона проходит пятидневная семинарская учеба 630 переписчиков. Им выдали удостоверения личности, планшеты, зеленые переписные листы. Уже в эту пятницу специалисты в синих жилетах отправятся на адреса к населению. Во время предварительного обхода с 24 по 30 июня переписчики посетят свои участки, где разместят плакаты и информационные письма, а также побеседуют с людьми и озвучат им конкретную дату своего визита. Со слов хозяев переписчики запишут, сколько у них имеется земли (в том числе посевной, занятой газонами, хозпостройками), какое содержится поголовье скота (коров, коз, свиней, куриц и т.д.), сколько картофеля и других овощей выращивается на участке. Что касается сельхозорганизаций, то они сами заполнят переписные бланки», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Вологдастата Нина Синева.

В настоящий момент на Вологодчине зарегистрировано 847 некоммерческих садоводческих товариществ и дачных объединений. Их также обследуют выборочно. К примеру, на территории Вологды таких товариществ зафиксировано 127, а состоят в них 19 тыс. человек. Здесь переписчики обследуют 1600 участков. Кроме того, на территории областного центра зарегистрированы около 3 тыс. участков земли, отведенных под подсобные хозяйства и индивидуальную жилищную застройку. Переписчики планируют обойти порядка 650 таких участков.

Ни штрафов, ни новых налогов вологжанам перепись не сулит. Все сведения, по словам специалистов Вологдастата, носят конфиденциальный характер.

Добавим, что на проведение сельхозпереписи Вологодской области выделено 25,5 млн рублей из федерального бюджета в виде субвенций.