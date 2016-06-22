Челябинск, 22 июня, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Тема беби-боксов вновь в информационном пространстве Челябинска. Сторонники установки ящиков намерены заручиться общественной поддержкой проекта, отвергнутого экспертами в сфере семейной политики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Эверетт Милле. Наводнение. 1870

Освещать тему будут на телевидении и радио. В настоящее время готовится ток-шоу Вячеслава Афанасьева «В центре внимания». Приглашены дьякон Владимир Панарин, руководитель Центра защиты семьи, материнства и детства «Берег», выступавший год назад против установки ящиков в Челябинске. Оппонентом отца Владимира по предварительным данным будет общественный деятель Татьяна Щур.

В передаче «В центре внимания» к экспертам и общественникам Челябинской области присоединится президент благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова. Она будет подключена посредством интернет через систему видеотелефонии — скайп.

Напомним, идея установки беби-боксов по всей стране активно продвигается сторонникам детских ящиков. Так, в августе 2015 года на форуме ОПРФ в Челябинске была попытка протащить проект установки ящиков. На общественных слушаниях в рамках форума активных граждан «Сообщество» 13 августа 2015 года экспертное сообщество города отвергло проект установки беби-боксов. Подавляющее число специалистов (90%) в области семейной политики высказались отрицательно.

Отметим, 1 июня 2016 года депутат Елена Мизулина внесла законопроект в Государственную думу, по которому установка беби-боксов объявляется вне закона. Проект предусматривает, в том числе, административную ответственность для юридических лиц за формирование условий для оставления детей в специализированных местах или предоставление помещений для этих целей. Организация анонимного оставления детей после их рождения, согласно законопроекту, становится недопустимой.