Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В Петербурге 1804 избирательных участка оборудуют видеокамерами к 18 сентября, когда состоятся выборы в Государственную думу и Законодательное собрание города. Об этом сообщил 22 июня председатель горизбиркома Виктор Панкевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

ann.az Видеокамера

По словам Панкевича, всего на 1804 участках будет задействовано 3600 камер, из экономии они не будут передавать звук, а лишь изображение. На интернет-трансляцию петербургских выборов потратят около 83 млн рублей.

Виктор Панкевич добавил, что теперь любой петербуржец сможет запросить у горизбирккома видеозапись со своего участка; ранее видео предоставлялось только по требованию суда. Записи будут храниться в архиве в течение трех месяцев.

Выдвижение кандидатов в Заксобрание начнется 24 июня и продлится до 2 августа. До 11 августа закончится период регистрации, пять парламентских партий — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» освобождены от сбора подписей. В Госдуму выдвижение кандидатов уже началось, оно завершится 3 августа.

Выборы городского парламента пройдут одновременно с выборами Госдумы, 18 сентября 2016 года.

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