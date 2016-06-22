Астрахань, 22 июня, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В следующем году астраханцы будут платить за капитальный ремонт больше. Общественные обсуждения этого важного для жителей региона вопроса состоялись в региональном министерстве ЖКХ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 22 июня, дискуссия была очень эмоциональной и напряжённой.

.kamport.ru Капитальный ремонт

Как было заявлено, на сегодня минимальный взнос, установленный на капремонт в Астраханской области, значительно ниже, чем по другим регионам Южного Федерального округа. По словам регионального министра ЖКХ Сергея Кучумова, это не позволяет в полной мере проводить капитальный ремонт астраханских многоэтажек.

Сегодня региональный фонд капремонта завершает ремонтные работы в 14 многоквартирных домах Астрахани. В работе находится порядка 260 проектов, после из изготовления ремонтные работы начнутся и в других районах области.

После бурных обсуждений было предложено установить на 2017 год размер взноса — пять рублей за один квадратный метр.

«Сегодня основной источник капремонта — ежемесячные взносы горожан. В Астраханской области он составляет четыре рубля с квадратного метра», — отметил министр ЖКХ региона Сергей Кучумов.

За два года астраханские собственники собрали 292 млн рублей. Собираемость взносов составила 60%. По региональной программе в текущем году в плане на капитальный ремонт находится 373 дома.

Еще один вопрос, который затронули в ходе обсуждения, — это нормативы на отопление, рассчитанные министерством ЖКХ в соответствии с требованиями постановления федерального правительства. Их расчёт производился на основании сведений, представленных ресурсоснабжающими организациями. Как было озвучено, нормативы, планируемые к утверждению, не приведут к росту платы граждан за услугу отопление.

Добавим, что с 1 июля текущего года в Астраханской области вырастут тарифы на тепловую энергию (мощность) ПАО «ТЭЦ-Северная». Так, для населения с начала июля будет установлен тариф в размере 1 928,46 рублей/Гкал (это на 30% больше по отношению к первому полугодию 2016 года). У большинства же регулируемых организаций рост составит не выше 104%.

Темп роста с 1 июля 2016 года тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЛУКОЙЛ — ТТК»), составит 107,3%, МУП Астрахани «Коммунэнерго» — 104%.

В I полугодии 2016 года в Астраханской области тарифы на коммунальные ресурсы были сохранены на уровне декабря 2015 года. Во II полугодии 2016 года предельный уровень роста тарифов на электроэнергию для населения в среднем по Астраханской области определен приказом Федеральной антимонопольной службы в размере108,4%. Так, тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля вырастут с 4,04 руб./кВтч до 4,34 руб./кВтч (то есть на 7,4% к уровню первого полугодия). Темп роста розничных цен на природный газ, реализуемый населению, с 1 июля 2016 года предположительно составит 102%.

Фактические темпы роста тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения во II полугодии 2016 года большинства регулируемых организаций не превысят 104%.