Вологда, 22 июня, 2016, 16:51 — ИА Регнум. На фоне ослабления продаж новых машин в регионе стремительно начали расти объемы реализации авто с пробегом. За пять месяцев 2016 года в Вологодской области продали чуть более 17 тысяч автомобилей с пробегом. Для сравнения в прошлом году на Вологодчине было реализовано 15,1 тыс. машин. По данным аналитического агентства Автостат теперь регион занимает порядка 1% российского рынка поддержанных автомобилей.

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Причиной всплеска интереса вологжан к б/у авто региональные эксперты называют снижение реальных доходов населения, сравнительно невысокую доступность кредитных средств для покупки новой техники. Также на ситуацию повлияло существенное подорожание в сегменте новых автомобилей в течение 2015 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональных экспертов.

«В прошлом году абсолютно все новые модели стали дороже на 15−20%. Поддержанные авто выросли в цене на Вологодчине на 3−5%. К тому же резко увеличилось число предложений на рынке. В 2014—2015 году на нем фиксировалось некоторое затишье — автовладельцы выжидали, порой не понимая, как будут меняться цены, на которые очень влияла общая нестабильная экономическая ситуация, рост курсов валют», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель вологодского дилерского центра по продаже автомобилей с пробегом Илья Завьялов.

По его словам, в 2016 году цены как на подержанные авто, так и на новые модели стабилизировались, и покупатель смог оценить то, что предлагают дилеры.

«Оказалось, что приобретать авто с пробегом на сегодняшний день значительно выгодней. К тому же, многие автосалоны и частные дилеры начали переориентироваться на реализацию подержанной техники, что также плодотворно повлияло как на объем предложений, так и на ценовую доступность», — отметил Илья Завьялов.

Он также сообщил, что самыми популярными марками на рынке региона на сегодняшний день являются Toyota Corolla, Ford Mondeo, Volkswagen Polo, модели КИА, Hyundai, представители линейки АвтоВАЗ.

По прогнозам продавцов, рынок продолжит расти и во второй половине года. Итоговый рост по итогам 2016 года может в Вологодской может составить 18−20%.