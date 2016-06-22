Чита, 22 июня, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Вопросы обеспечения связью, теле-, радиовещанием и роумингом в отдаленных регионах Забайкальского края обсудили министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и врио губернатора региона Наталья Жданова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, глава Минкомсвязи в рамках рабочей командировки в Забайкальский край посетил ряд населенных пунктов Краснокаменского района.

Алексей Саврасов. Хоровод в селе. 1873-1874

«Наша задача в существующих трудностях найти организационные творческие модели. Я понял, что надо приехать поговорить с людьми. Глава Краснокаменского района собрал всех глав поселений. У людей накопилось много вопросов по обеспечению связью, теле-, радиовещанием, роумингом. Нужно найти какое-то решение проблемы, вряд ли оно будет системным, скорее — набор частных предложений», — сообщил Николай Никифоров. По его словам, максимальное количество жителей в малых приграничных селах должны быть обеспечены связью.

«В Забайкальском крае есть проблема со связью, которая не даёт развиваться телекоммуникационным услугам в сфере здравоохранения, другим сервисам. Сложности возникают из-за того, что в обычном рыночном формате нельзя решить вопрос в населенных пунктах, где проживает мало жителей, поэтому применима модель частно-государственного партнерства», — подчеркнул он.

По словам министра связи и массовых коммуникаций РФ, федеральная помощь Забайкальскому краю оказывается, и будет оказываться впредь.

«У нас подписано соглашение, по которому мы планируем строить сети оптоволоконной линии связи во всех населенных пунктах, где проживает более 250 жителей. Есть конкретный перечень населенных пунктов, они расписаны по годам. Наша задача связать строительство волоконно-оптических линий с реформированием всех других видов услуг. Идеальный вариант, чтобы в каждый населенный пункт приходил современный кабель, по которому пришел бы Интернет, возможность использовать базовые станции сотовой связи и кабельное телевидение высокой четкости. Мне хотелось бы, чтобы эта работа в Забайкалье шла быстрее», — отметил Николай Никифоров.

По словам врио губернатора Забайкалья Натальи Ждановой, жители региона ожидают решения существующих в крае проблем, прежде всего связанных с отсутствием сотовой связи практически во всех приграничных селах. «Кроме того, имеются вопросы, связанные с качеством теле‑ и радиовещания. В последнее время мы ощущаем пристальный интерес к Забайкальскому краю со стороны федерального центра. Это еще раз доказывает, что руководство страны уделяет большое внимание нашему региону и готово идти навстречу краевому правительству в решении проблем», — добавила Наталья Жданова.