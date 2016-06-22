Тамбов, 22 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Партийный список КПРФ на выборах в Тамбовскую областную думу возглавит первый секретарь регионального отделения Андрей Жидков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, также в партийной тройке — действующие депутаты облдумы Александр Жалнин и Виктор Полежаев.

Mark Surman Коммунистическая партия

Всего баллотироваться будут 54 человека по территориальным спискам и 25 человек на одномандатных округах. Таким образом, КПРФ будет представлена на всех одномандатных округах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Тамбовской областной думы пройдут 18 сентября. Ранее в интервью ИА REGNUM Андрей Жидков заявлял о том, что КПРФ не ставит перед собой цель забрать какое-то определенное количество мандатов, однако уверена, что покажет неплохой результат — на это сможет повлиять и работа партии, и нелегкая экономическая ситуация.