Рига, 22 июня, 2016, 16:36 — ИА Регнум. На побережье Лиепаи в Латвии, пока по невыясненным причинам, произошёл массовый выброс рыбы. Об этом свидетельствуют фото жителей города, распространённые в социальной сети Facebook — чиновники сохраняют молчание, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

dannymoore1973 Рыба

Судя по фотографиям, размещённых на странице «Бизнес-КЛАСС» в социальной сети Facebook, на берег выбросило тысячи рыбин. «Катастрофа на Курземском побережье Латвии! Массовая гибель рыбы — на Лиепайском пляже количество выброшенной на берег рыбы оценивается в десятки тонн. По наблюдениям очевидцев, такая же ситуация в Ниде. Причины бедствия непонятны — одни связывают гибель рыбы с морскими учениями НАТО, другие — с появлением в балтийских водах каспийского пескаря, который пожирает все, что можно, пока не сталкивается с тотальной бескормицей. Однако на берегу видна треска (на самом деле круглый бычок, ИА REGNUM), а не пескарь», — говорится на странице «Бизнес-КЛАСС».

Как стало известно, подобный случай произошёл 2 года назад. Тогда причиной выброса рыбы было названо то, что рыбаки перед ураганом не успели поднять сети. В результате, рыба, находясь в сетях, становится сонной, а когда сети от шторма рвутся, дезориентированная рыба легко прибивается к берегу.

В свою очередь рыбный биолог и глава Латвийской федерации рыбаков Эвалд Уртанс заявил, что в Лиепае на берег выбросились круглые морские бычки.

«Бычок пришёл с тёплых морей и активно размножается в Балтийском море. Кормится у берегов. На выходных ураган выбросил бычков на берег», — пояснил Уртанс.