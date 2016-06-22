Воронеж, 22 июня, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Проект планировки квартала на улице Кривошеина утвержден постановлением администрации Воронежа. Текст постановления опубликован на сайте мэрии 21 июня, сообщает ИА REGNUM. Постановление принято на основании заявлений ООО «Ретро» и ООО «ЖБИ2-инвест».

realtai.ru План

Речь идет о строительстве на участке бывшего трамвайного депо №3 10 многоэтажек, в девять 17 и 18 этажей. Новый квартал рассчитан на четыре тысячи жителей. Проектом предусмотрено возведение подземного паркинга и устройство надземной парковки.

Площадка трамвайного депо №3 перешла в собственность застройщиков еще в 2007 году, при распродаже имущества МУП «Воронежгорэлектротранс» — за 47,8 млн рублей. О планах по застройке этой территории заявлялось еще в 2009 году, но строительство так и не началось.

Трамвайное движение в Воронеже было уничтожено городскими властями незадолго до 80-летнего юбилея воронежского трамвая. В 2001 году демонтировали первую линию на Московском проспекте — под предлогом борьбы с пробками, а к 2006 году этот экологический вид транспорта в Воронеже полностью исчез. Параллельно обанкротили и МУП «Воронежгорэлектротранс»: с молотка сначала были пущены трамвайные депо №№1 и 2, а в 2007 году продали и трамвайное депо №3.

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