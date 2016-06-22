Уфа, 22 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о езде на квадроциклах по горе Иремель. Информация опубликована на сайте надзорного ведомства 22 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

zagoroddvor.ru Квадроцикл

Как видно из размещенного в интернете видеоролика, в июне 2016 года группа молодых людей каталась на транспортных средствах в природном парке и срубила на своем пути несколько деревьев. Между тем на особо охраняемой природной территории запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природному комплексу, а также повлечь нарушение почвенного покрова и условий обитания животных, в том числе движение механических транспортных средств, отмечают в прокуратуре.

В связи с этим будет проведена доследственная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

Кроме того, в ходе прокурорской проверки планируется дать оценку действиям сотрудников природного парка, ответственным за обеспечение режима особо охраняемой природной территории регионального значения.