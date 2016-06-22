Ярославль, 22 июня, 2016, 16:30 — ИА Регнум. 26 июня начнет свою работу второй этап съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», на котором будет утверждена предвыборная программа партии, и партийный список кандидатов в депутаты Государственной Думы VII созыва, как по территориальным группам, так и по одномандатным округам. Ярославское представительство на съезде «партии власти» будет достаточно широким, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь ярославского регионального отделения партии, заместитель председателя Ярославской областной думы Илья Осипов.

фото со страницы в Facebook Илья Осипов

«Еще на первый этап съезда, который проходил в феврале от нашего отделения было избрано три делегата. Это депутат муниципалитета Ярославля Михаил Пихтов, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии рыбинской городской больницы №1 Анна Тугбаева и заведующая Гаврилов-Ямским детским садом №6 Эльвира Турунцова. Все они — руководители первичных отделений партии. Кроме того, на съезде будут присутствовать лидеры предварительного голосования по выборам депутатов Госдумы — Валентина Терешкова, Александр Грибов, Павел Исаев, Евгений Сдвижков, Ольга Хитрова и я», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Илья Осипов.

Лидер ярославских «единороссов» надеется, что в первый день работы съезда при обсуждении и принятии предвыборной программы партии, будут учтены предложения членов Ярославского отделения партии.

«Мы надеемся, что предложения от Ярославского отделения партии будут включены в федеральную предвыборную программу. Наше ключевое предложение — пересмотр межбюджетных отношений. Надеюсь, мы сможем добиться его включения в программу», — заявил Илья Осипов.

Сохраняется интрига и по вопросу окончательного утверждения списка кандидатов от партии на выборах в Государственную Думу РФ. Секретарь Ярославского отделения «Единой России» Илья Осипов является победителем предварительного голосования в 195-м одномандатном избирательном округе. Однако, как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению ряда экспертов данный округ может стать «договорным», и победу в нем могут уступить бессменному депутату Госдумы от Ярославской области, лидеру ярославских «справедливороссов» Анатолию Грешневикову. Сам Илья Осипов придерживается мнения, что борьба в 195 избирательном округе останется конкурентной.

«То, что господин Сергей Миронов пытается обеспечить для членов своей партии попадание в Думу такими способами, лично у меня вызывает только разочарование. Но другого мы от них не ожидали. В Ярославской области мы никогда не позволяли таких вещей. Если «справедливороссы» считают, что они слабы настолько, что надо подстраховаться, договориться и обеспечить себе льготное прохождение в Думе, то уважения это им не добавляет. Я думал, что люди, которые когда-то носили голубые береты такими вещами заниматься не станут. Мы готовы к конкурентной борьбе, готова ли к ним «Справедливая Россия»?», — заявил Илья Осипов.

«Справедливая Россия» также проведёт свой партийный съезд и определится с кандидатами на выборы 27 июня. На 25 июня запланирован съезд КПРФ, которая планирует выдвинуть по двум ярославским одномандатным округам депутатов Ярославской областной думы: Александра Воробьева по 194 округу и Михаила Парамонова по 195 одномандатному округу. На 2 июля запланирован съезд партии «Родина».