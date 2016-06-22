Москва, 22 июня, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Фильмы о Великой Отечественной войне, советские и современные, бесплатно покажут сегодня по всей Москве, в сети кинотеатров «Московское кино», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Программа приурочена к трагической и памятной дате 22 июня — Дню памяти и скорби.

Цитата из к/ф «Брестская крепость». реж Александр Котт. 2010. Россия, Беларусь В атаку!

Большую часть программы представляют собой картины «золотого фонда», ставшие классикой советского кино. Все ленты с эмоциональной силой рассказывают о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война.

В программе в частности будут показаны:

«Летят журавли» Михаила Калатозова 1957 — в основе фильма — пьеса «Вечно живые» советского драматурга и участника Великой Отечественной войны Виктора Розова. Жених девушки Вероники убит на фронте. От отчаяния и безысходности она выходит замуж за его брата, но обрести душевный покой не может. Фильм завоевал Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале 1958 года. Главные роли в картине исполнили Татьяна Самойлова («Анна Каренина» 1967) и Алексей Баталов («Москва слезам не верит» 1979);

Цитата из к/ф «Летят журавли». реж Михаил Калатозов. 1957. СССР Разговор

«Сын полка» Василия Пронина 1946 — фильм снят по повести, написанной Валентином Катаевым в 1944 году. В годы войны советские солдаты подбирают мальчика — сироту. Он отказывается уехать в тыл и становится разведчиком, а затем остается при батарее. Когда в бою с прорвавшимися немецкими танками гибнет расчет батареи, Ваню отправляют в Суворовское училище, воспитанники которого участвуют в военном параде на Красной площади;

«Двадцать дней бей войны» Алексея Германа 1976 — писатель и фронтовой журналист Лопатин едет в Ташкент, чтобы навестить семью погибшего сослуживца, побывать на съёмках фильма по своим очеркам, встретить новый 1943 год, пережить недолгую, яркую любовь, — одним словом, провести двадцать дней без войны. Главную роль Лопатина в фильме сыграл Юрий Никулин;

«Иди и смотри» Элема Климова 1985 — советский двухсерийный художественный фильм о белорусском мальчике, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции, в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика. Картина основана на документальных фактах и обращается к «Хатынской повести» Адамовича. На ММКФ в 1985 году фильм получил Золотого Святого Георгия.

Цитата из к/ф «Иди и смотри». реж Элем Климов. 1985. СССР Отчаяние

«Репертуарный отдел «Московского кино» выбрал фильмы, которые прошли проверку временем и зрительской любовью. Современное отечественное кино программы будет представлено фильмом Александра Котта «Брестская крепость» 2010 года. Картина рассказывает историю той точки, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков, поэтому фильм тематически очень подходит под программу 22 июня», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь «МосКино» Ксения Шатрова.

Специальный показ «Брестской крепости» состоится в кинотеатре «Космос», картину зрителям представит съемочная группа. Фильм посвящен героической обороне Бреста в начале Великой Отечественной войны и рассказывает о главных трёх очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

Сценарий фильма писался на основании исторических фактов, главные герои фильма имеют реальные исторические прототипы. В качестве консультанта при съёмках выступил один из последних оставшихся в живых защитников Брестской крепости П. Бондарев.

После специального показа 22 июня «Брестская крепость» выйдет в повторный прокат в сети кинотеатров «МосКино», сеансы продлятся до 30 июня.