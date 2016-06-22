Калуга, 22 июня, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Калужская область является единственной территорией в Центральном федеральном округе, в которой проводятся военно-спортивные игры для всех категорий молодежи. Среди них «Зарница-Орлёнок» для учащихся школ, «Стратегия-Поиск» для студентов вузов и работающей молодежи, открытая областная военно-спортивная игра «Звезда» для студентов, заявил 22 июня губернатор Анатолий Артамонов в Центральном музее Великой Отечественной войны в ходе пленарного заседания Общероссийского исторического Собрания.

Фото предоставлено ТРК «Ника ТВ» Выступление губернатора Калужской области Анатолия Артамонова в Центральном музее Великой Отечественной войны

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, глава региона Анатолий Артамонов, представил на заседании, опыт области по популяризации военной истории и сохранению исторической памяти.

По словам, калужского губернатора, в последние годы в регионе проведены реставрационные работы практически всех крупных военно-исторических мемориалов, закончены ремонтные работы Государственного музея Г.К. Жукова, военно-мемориального комплекса в Кременках. Всего на территории области расположено 43 военных мемориала.

Анатолий Артамонов акцентировал внимание на активном участии молодежи в сохранении памяти о Великой Отечественной войне. Так, студентами Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского создана интерактивная карта воинских захоронений. Во всех муниципалитетах за учащимися образовательных организаций и членами патриотических объединений и предприятий закреплены воинские захоронения для системной работы по их благоустройству.

В области создан региональный штаб Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. В его работе приняли участие более тысячи волонтеров области. Молодые калужане принимают активное участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», «Письма Победы», «Свет в окне», «Щит России», автопробегах по местам боевой славы.

Глава калужского региона особо отметил работу Российского военно-исторического общества в данном направлении. При содействии общества будут организованы работы по подготовке празднования 120-летия со дня рождения Маршала Победы Г.К. Жукова, установке новой скульптурной композиции на территории мемориального комплекса «Гнездиловская высота» в Спас-Деменском районе, памятника великому князю московскому Ивану III в Калуге.

«Историческая правда о Великой Отечественной войне священна и незыблема. И сохранить эту память — это сохранить единство страны, сберечь те духовные, исторические основы, благодаря которым наш народ всегда побеждал и будет побеждать. И эту эстафеты мы должны передать молодому поколению», — подчеркнул калужский губернатор Анатолий Артамонов.