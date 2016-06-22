Москва, 22 июня, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Ветеринарная служба Белоруссии после обращения российской федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ограничила поставки в РФ с пяти предприятий республики. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Женя Чмаров Тушка бройлера

Сообщается, что ограничены поставки продукции со следующих предприятий: филиал «Серволюкс Агро СЗАО «Серволюкс», ОАО «Птицефабрика «Дружба», ОАО «Птицефабрика «Рассвет» и ОАО «Александрийское», где были выявлены листерии, а также ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», в продукции которого было обнаружено незаявленное ДНК лошади.

Уточняется, что после выявления нарушений на белорусских предприятиях, Россельхознадзор обратился в департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Белоруссии с требованием приостановить сертификацию продукции с предприятий-нарушителей и не допустить поставок в РФ подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Стоит отметить, что российская сторона уже много раз выявляла нарушения в продукции таких белорусских предприятий, как птицефабрики «Дружба» и «Рассвет», а также «Березовский мясоконсервный комбинат».