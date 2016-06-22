Самара, 22 июня, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В Самаре 22 июня, в День памяти и скорби, на площади Славы состоялось возложение цветов к Вечному огню в честь погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Почтить их память пришли несколько сотен самарцев. Это ветераны войны, труженики тыла, военнослужащие, представители политических партий, общественных организаций, администраций, передает корреспондент ИА REGNUM.

samadm.ru Самара 22 июня 2016 год, площадь Славы

«На фронт ушли полмиллиона куйбышевцев, — отметил в своей речи губернатор Николай Меркушкин. С полей сражений не вернулся каждый второй. Их подвиг навеки останется в нашей памяти, в памяти наших потомков как пример величайшего мужества и самопожертвования. 45 лет горит у монумента «Скорбящей Матери-Родине» Вечный огонь, зажженный к 30-летию начала Великой Отечественной войны. С тех пор это пламя ни разу не гасло. Оно не погаснет никогда, потому что Вечный огонь горит в наших сердцах. Так было и так будет всегда».

После слов главы региона все участники торжественно возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших в Великой отечественной войне минутой молчания.