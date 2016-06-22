Ереван, 22 июня, 2016, 16:18 — ИА Регнум. На встрече в Санкт-Петербурге каких-либо договоренностей по Карабахскому урегулированию не достигнуто, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, комментируя заявление заместителя главы администрации президента Азербайджана Новруза Мамедова, который заявил, что на встрече в Санкт-Петербурге достигнута договоренность о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

president.am Серж Саргсян и Ильхам Алиев на встрече в Санкт-Петербурге

«Этот чиновник — Новруз Мамедов никогда не участвовал в переговорах. Саммит в Санкт-Петербурге не исключение. Во время последней встречи он принимал участие только в рабочем ужине, во время которого обсуждались исключительно вопросы внедрения механизмов расследования и расширения возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ», — заявил Налбандян.

По его словам, в основу поэтапного урегулирования карабахского вопроса в первую очередь должно быть заложено признание Азербайджаном права народа Арцаха на самоопределение и его реализацию.

На саммите в Санкт-Петербурге по поводу урегулирования конфликта договоренности не достигнуты, сказал министр.

«На данном этапе Азербайджан должен неукоснительно выполнять принятые в Вене и Санкт-Петербурге обязательства, в первую очередь, исключительно мирный путь урегулирования, уважение трехсторонних соглашений о перемирии 1994 и 1995 гг., размещение механизмов расследования инцидентов, а также расширение возможностей офиса ОБСЕ», — сказал Эдвард Налбандян.

22 июня заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов заявил в интервью азербайджанским телеканалам, что в Санкт-Петербурге стороны достигли договоренности о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«На этой встрече преимущество было отдано поэтапному решению конфликта. То есть, отныне в урегулировании конфликта необходимо продвигаться поэтапно — освобождение пяти районов Азербайджана, потом еще двух районов и определение коридора. Затем определение статуса Нагорного Карабаха. В этом направлении, в принципе, стороны достигли договоренности», — сказал Мамедов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Санкт-Петербурге прошла трёхсторонняя встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентами Армении и Азербайджана — Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым по вопросу карабахского урегулирования. По итогам консультаций президентов было принято совместное заявление, в котором отмечено достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.