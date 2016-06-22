Калуга, 22 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В ночь с 21 на 22 июня в деревне Бобровицы Мещовского района произошло возгорание дачного жилого дома. В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела двух человек, сообщил корреспонденту ИА REGNUM, заместитель руководителя Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Николай Гриднев.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области

По предварительным данным, в дачном доме проживала 84-летняя женщина и её 49-летняя дочь. По одной из версий случившегося пожар мог возникнуть из-за малокалорийного источника тепла, которым могла являться непотушенная сигарета.

Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.