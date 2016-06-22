Астана, 22 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Власти Карагандинской области перекрыли выезды и въезды в село Еркиндинк, расположенное в Шетском районе. Причиной для введения карантина и объявления чрезвычайно ситуации стала вспышка сибирской язвы.

prodmagazin.ru Карантин

Напомним, в ночь на 20 июня в карагандинскую областную инфекционную больницу были доставлены 7 человек с подозрением на сибирскую язву. 21 июня двое из госпитализированных — мужчина и женщина — скончались.

Как сообщил сегодня, 22 июня, на брифинге руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев, в селе Еркиндик проживают 467 человек. Из них 62 жителя (21 из которых — дети) вступали в контакт с инфицированными односельчанами.

Он также рассказал, что послужило причиной вспышки заболевания. Было установлено, что 50-летний житель села Еркиндик без ведома ветеринара забил больную корову и продал мясо соседям. Как выяснилось, во время забоя животного мужчина порезал себе палец. Вскоре, почувствовав себя плохо, мужчина обратился к врачам, но не сообщил им, что поранился, контактируя с больной коровой.

Второй погибшей от сибирской язвы оказалась соседка, которой мужчина продал мясо коровы. Она приготовила из него фарш и, видимо, попробовала его.

«Сейчас в больнице находятся 6 человек, в том числе 1 ребенок, которому 10 лет. Они находятся в обычном отделении, не в реанимации. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, определен круг людей, которые контактировали с госпитализированными людьми и семьей, которая реализовала мясо. Всего 62 человека. Они находятся под наблюдением врачей, у себя в селе. Они получают профилактическое лечение», — сообщил Нурлыбаев.

Он также добавил, что тела умерших от сибирской язвы будут захоронены с соблюдением необходимых процедур.

«Они будут захоронены с учетом определенных ограничительных требований. Оглашать условия и правила захоронения я не могу. Это не совсем этично и правильно. Однако родственники знают, что тела будут преданы земле в определенных условиях», — отметил Нурлыбаев.

Между тем, по словам заместителя главы Карагандинской области Шагурашида Мамалинова, село Еркиндик состоит из 120 дворов. Общее количество животных в селе — 1800 голов крупнорогатого скота, 2,5 тысячи мелкого рогатого скота и 900 лошадей. Он также отметил, что в селе сейчас работает специально созданная комиссия, состоящая из специалистов республиканского комитета ветеринарного надзора и контроля.

Следует также отметить, что 21 июня жители Караганды стали получать через мессенджер WhatsApp рассылку о предстоящем хлорировании воды в связи с заражением людей сибирской язвой. Однако компания «Караганды Су», занимающаяся водообеспечением, данную информацию опровергает.

«Караганды Су» официально заявляет о том, что информация, распространяемая посредством мобильного приложения WhatsApp, о связи дезинфекции водопроводных сетей и вспышкой сибирской язвы в Карагандинской области не соответствует действительности. Дезинфекция водопроводных сетей города является плановой, проводится ежегодно в профилактических целях. Призываем жителей Караганды не поддаваться на чьи-то нелепые домыслы и сохранять спокойствие. Никакой угрозы здоровью горожан со стороны качества питьевой воды нет. Кроме того, информируем, что сегодня, 22 июня, «Караганды Су» обратилось с заявлением в органы внутренних дел для привлечения виновных к уголовной ответственности за распространение ложной информации посредством WhatsApp.», — говорится в сообщении компании.