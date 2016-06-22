Рим, 22 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум.



FotoshopTofs Комары

Мобильное приложение ZanzaMapp разработано департаментом здравоохранения и инфекционных заболеваний и физики университета La Sapienza в Риме при поддержке администрации города Бари. Через приложение для смартфона жители Бари могут отмечать присутствие комаров в городе, отправлять информацию о месте и времени укусов, собранная информация позволит городской администрации проводить дезинфекции определенных зон города. Новое приложение — это быстрый и простой инструмент для выявления тех областей, где комары вызывают наибольший дискомфорт у жителей. Пользователи могут отправить также фотографию для определения вида комара.

В администрации города Бари отметили, что данное приложение было создано также с целью выявления насекомых — разносчиков вирусов для защиты жителей города от возможных инфекций.