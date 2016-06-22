За русскую словесность вступились студенты
Москва, 22 июня, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Актуальные проблемы, стоящие сегодня перед гуманитарным и, в частности, филологическим, образованием, обсудили в Москве в рамках Всероссийского молодежного исторического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заседание на тему: «Русская словесность в XXI веке: школа, общество, государство» прошло 19 июня в главном зале Исторического парка на ВДНХ. Мнения о проблемах гуманитарного образования и путях решения высказали студенты ведущих московских вузов и известные деятели образования и культуры.
Заседание стало продолжением Съезда Всероссийского Общества русской словесности, образованного весной 2016 года при участии президента России Владимира Путина. Съезд проходил 25−26 мая, под председательством Патриарха Кирилла, Путин выступил перед собравшимися с призывом сделать знание классической и современной литературы неотъемлемой частью жизни страны:
«Сбережение русского языка, литературы и нашей культуры — это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире. Россия не раз переживала коренные переломы традиционных культурных устоев и всегда черпала силы в возвращении к своим духовным и историческим ценностям, а русская классическая литература, эталонный русский язык всегда были и остаются основами этих ценностей», — сказал Путин.
В рамках заседания Всероссийского молодежного исторического форума, на проблему русской словесности было решено посмотреть глазами студентов. Основными докладчиками стали представители студенческих организаций филфаков, журфаков и истфаков Москвы и представители Совета молодых педагогов.
В частности были озвучены результаты опросов на тему: «Актуальна ли, понятна, необходима для изучения русская классика?». Исследования проводили учащиеся 6 вузов, в сумме было опрошено более 1400 студентов, аспирантов и старшеклассников из 16 регионов России. По результатам, от 85 до 94% респондентов, даже если регулярно не читают классику, считают ее неотъемлемым и важнейшим условием формирования человека и гражданина.
Особое впечатление на участников форума произвели выступления зарубежных гостей: студентов из Сербии, Средней Азии, Венгрии и Нигерии, обучающихся в московских вузах. Для них проблем «актуальности» русской классики, важности русской словесности для России и мира не существует в принципе.
Итогом заседания стало предложение создать Молодежное отделение Общества русской словесности. Инициативу поддержали целый ряд вузов, Сретенская семинария, молодежное крыло Союза писателей и другие участники съезда. Цель проекта — сплотить всю неравнодушную к судьбе русского языка и литературы молодежь страны для решения конкретных задач, таких как популяризация чтения, работа с молодыми преподавателями словесности, молодыми филологами и писателями и другие.
О ситуации в сфере гуманитарного образования и идее создания Молодежного отделения Общества русской словесности корреспонденту ИА REGNUM рассказал член оргкомитета по подготовке форума, писатель и критик Андрей Тимофеев: «Толчком к созданию Общества Русской Словесности послужила, конечно же, катастрофическая ситуация с преподаванием литературы в современной школе. Многие преподаватели вузов говорят, что им приходится чуть ли не заново проходить школьный курс со своими студентами. В этом смысле с литературой у нас в стране может «поспорить» разве что история. А между тем, будто специально желая усугубить ситуацию, продолжаются активные попытки реформирования образовательных программ в сторону почти полного исключения русской классики из школы. Всё это подаётся под видом «вариативности», прикрывается социологическими опросами, в которых молодые люди яко бы демонстрируют полное отсутствие интереса к классической литературе. И в этом смысле мощное движение молодёжи в поддержку деятельности Общества Русской Словесности, конечно, не может не радовать.
Впрочем, есть и другие задачи, которые, на мой взгляд, могут и должны решаться в рамках работы МО ОРС. Это популяризация чтения; работа с молодыми преподавателями словесности и молодыми филологами; координация множества уже сейчас существующих региональных проектов по поддержке и развитию русской словесности; продвижение современной литературы, следующей традиционным духовно-нравственным ценностям; работа с молодыми писателями и другие».
В поддержку МО ОРС высказались известные деятели образования и культуры: председатель федеральной предметной комиссии по литературе в системе ЕГЭ Сергей Зинин, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов), ученые-словесники Александр Ужанков, Владимир Аннушкин, писатели Владимир Крупин, Василий Дворцов, руководитель Литературной палаты России Георгий Брегман и другие. Проект МО ОРС планируется утвердить на заседании президиума ОРС 13 июля 2016 года.