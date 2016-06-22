Москва, 22 июня, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Актуальные проблемы, стоящие сегодня перед гуманитарным и, в частности, филологическим, образованием, обсудили в Москве в рамках Всероссийского молодежного исторического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заседание на тему: «Русская словесность в XXI веке: школа, общество, государство» прошло 19 июня в главном зале Исторического парка на ВДНХ. Мнения о проблемах гуманитарного образования и путях решения высказали студенты ведущих московских вузов и известные деятели образования и культуры.

Пресс-служба Всероссийского молодежного исторического форума «Моя история» Всероссийский молодежный исторический форум

Заседание стало продолжением Съезда Всероссийского Общества русской словесности, образованного весной 2016 года при участии президента России Владимира Путина. Съезд проходил 25−26 мая, под председательством Патриарха Кирилла, Путин выступил перед собравшимися с призывом сделать знание классической и современной литературы неотъемлемой частью жизни страны:

«Сбережение русского языка, литературы и нашей культуры — это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире. Россия не раз переживала коренные переломы традиционных культурных устоев и всегда черпала силы в возвращении к своим духовным и историческим ценностям, а русская классическая литература, эталонный русский язык всегда были и остаются основами этих ценностей», — сказал Путин.

В рамках заседания Всероссийского молодежного исторического форума, на проблему русской словесности было решено посмотреть глазами студентов. Основными докладчиками стали представители студенческих организаций филфаков, журфаков и истфаков Москвы и представители Совета молодых педагогов.

Пресс-служба Всероссийского молодежного исторического форума «Моя история» Андраш Баяк (Венгрия) на Всероссийском молодежном историческом форуме

В частности были озвучены результаты опросов на тему: «Актуальна ли, понятна, необходима для изучения русская классика?». Исследования проводили учащиеся 6 вузов, в сумме было опрошено более 1400 студентов, аспирантов и старшеклассников из 16 регионов России. По результатам, от 85 до 94% респондентов, даже если регулярно не читают классику, считают ее неотъемлемым и важнейшим условием формирования человека и гражданина.

Особое впечатление на участников форума произвели выступления зарубежных гостей: студентов из Сербии, Средней Азии, Венгрии и Нигерии, обучающихся в московских вузах. Для них проблем «актуальности» русской классики, важности русской словесности для России и мира не существует в принципе.

Итогом заседания стало предложение создать Молодежное отделение Общества русской словесности. Инициативу поддержали целый ряд вузов, Сретенская семинария, молодежное крыло Союза писателей и другие участники съезда. Цель проекта — сплотить всю неравнодушную к судьбе русского языка и литературы молодежь страны для решения конкретных задач, таких как популяризация чтения, работа с молодыми преподавателями словесности, молодыми филологами и писателями и другие.

Пресс-служба Всероссийского молодежного исторического форума «Моя история» Всероссийский молодежный исторический форум

О ситуации в сфере гуманитарного образования и идее создания Молодежного отделения Общества русской словесности корреспонденту ИА REGNUM рассказал член оргкомитета по подготовке форума, писатель и критик Андрей Тимофеев: «Толчком к созданию Общества Русской Словесности послужила, конечно же, катастрофическая ситуация с преподаванием литературы в современной школе. Многие преподаватели вузов говорят, что им приходится чуть ли не заново проходить школьный курс со своими студентами. В этом смысле с литературой у нас в стране может «поспорить» разве что история. А между тем, будто специально желая усугубить ситуацию, продолжаются активные попытки реформирования образовательных программ в сторону почти полного исключения русской классики из школы. Всё это подаётся под видом «вариативности», прикрывается социологическими опросами, в которых молодые люди яко бы демонстрируют полное отсутствие интереса к классической литературе. И в этом смысле мощное движение молодёжи в поддержку деятельности Общества Русской Словесности, конечно, не может не радовать.

Впрочем, есть и другие задачи, которые, на мой взгляд, могут и должны решаться в рамках работы МО ОРС. Это популяризация чтения; работа с молодыми преподавателями словесности и молодыми филологами; координация множества уже сейчас существующих региональных проектов по поддержке и развитию русской словесности; продвижение современной литературы, следующей традиционным духовно-нравственным ценностям; работа с молодыми писателями и другие».

Пресс-служба Всероссийского молодежного исторического форума «Моя история» епископ Тихон (Шевкунов), писатель Владимир Крупин и филолог Александр Ужанков

В поддержку МО ОРС высказались известные деятели образования и культуры: председатель федеральной предметной комиссии по литературе в системе ЕГЭ Сергей Зинин, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов), ученые-словесники Александр Ужанков, Владимир Аннушкин, писатели Владимир Крупин, Василий Дворцов, руководитель Литературной палаты России Георгий Брегман и другие. Проект МО ОРС планируется утвердить на заседании президиума ОРС 13 июля 2016 года.