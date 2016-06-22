Красногорск, 22 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Председатель Московской областной избирательной комиссии Ирек Вильданов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Об этом он сообщил в ходе голосования по его отставке. ИК Подмосковья, в свою очередь, освободила Вильданова от занимаемой должности, сообщает РИАМО.

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«Присутствуют девять членов комиссии с правом решающего голоса и один член комиссии с правом совещательного голоса. У меня будет дополнение к повестке дня шестнадцатым вопросом. Все уже знают, что я написал заявление в ЦИК об отставке и прошу освободить меня от должности председателя в связи с уходом на пенсию. Призываю всех проголосовать», — пояснил Ирек Вильданов.

Решение, согласно которому председатель областной ИК освобождается от занимаемой должности с 30 июня 2016 года, было поддержано единогласно.

Напомним, 22 июня председатель избирательной комиссии Московской области Ирек Вильданов подал заявление о сложении с себя полномочий в ЦИК РФ, в котором, по словам Эллы Памфиловой, уже готовилось похожее решение. Региональные власти, в свою очередь, назвали уход Вильданова «отстройкой системы».