Москва, 22 июня, 2016, 16:52 — ИА Регнум. За процедурой приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных обществ будет установлен единый механизм контроля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Документ был инициирован правительством РФ в рамках плана мероприятий по созданию международного финансового центра и улучшению инвестиционного климата в РФ.

Цитата из м/ф «Петя и Красная Шапочка». реж Борис Степанцев, Евгений Райковский. 1958. СССР

«Законопроект направлен на устранение законодательных пробелов и противоречий в регулировании процедуры приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных обществ. Эти меры будут способствовать повышению доверия со стороны миноритарных акционеров, инвесторов российскому финансовому рынку», — отметил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Устанавливается единый механизм государственного предварительного контроля за любой процедурой поглощения, то есть получения контроля на более, чем 30%, 50% или 75% акций публичного акционерного общества. Согласно документу, уведомления о процедуре поглощения должны направляться в Банк России, а возможные нарушения законодательства, связанные с направлением предложений о поглощении, устраняться до направления документов о поглощении в публичное акционерное общество.

Законопроект также устраняет несоответствие норм акционерного, антимонопольного и банковского законодательства, которые регулируют порядок проведения подобных сделок, обязанность направления предложений о приобретении ценных бумаг в публичных акционерных обществах для всех лиц, получивших высокий уровень корпоративного контроля, и ряд других противоречий.

По словам главы комитета Госдумы по собственности Сергея Гаврилова (КПРФ), законопроект направлен на защиту прав акционеров при вхождении в капитал публичных обществ российских инвесторов. «Он направлен не только на унификацию терминологии, но и на обеспечение интересов миноритарных акционеров, усиливая роль антимонопольного органа и Банка России. При этом мы считаем важным обеспечить соблюдение баланса интересов как стратегического инвестора, так и миноритарных акционеров, иначе встанет вопрос о росте рисков в сфере обеспечения привлекательности инвестиций стратегического общества», — сказал парламентарий.