Ярославль, 22 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум. 22 июня в Музее Боевой Славы в Ярославле прошла выставка стрелкового оружия. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, экспозицию составили несколько десятков образцов из частной коллекции.

фото Игоря Ямщикова

Выставка организована Ярославским региональным отделением Российского военно-исторического общества и приурочена ко Дню памяти и скорби. Образцы оружия, состоявшего в армиях воюющих сторон накануне и во время Великой Отечественной войны, представил член Совета РО РВИО, предприниматель и коллекционер Иосиф Ботерашвили.

«На выставке представлены образцы вооружения советской, немецкой и американской армий в период войны. Оружие не действующее, это массогабаритные макеты — довольно ценная вещь, которая в России не производится. Отмечу, что представленные сегодня в Музее Боевой Славы образцы — лишь десятая часть огромной коллекции Иосифа Ботерашвили. Выставка однодневная, но ее посетило довольно много народу — туристические группы, дневные лагеря, дети и взрослые. Уже в первой половине дня число посетителей превысило сто человек», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заведующий отделом военной истории Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Михаил Кербиков.