Вильнюс, 22 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Литве продолжают критиковать принятый 21 июня новый Трудовой кодекс, который вступит в силу с 1 января 2017 года, сообщает сегодня, 22 июня, корреспондент ИА REGNUM. Хотя Сейм и одобрил некоторые предложения оппозиции, например, о защите беременных сотрудниц от увольнения в период их беременности и до того, как ребенку исполнится 4 месяца, оппозиция в целом не видит возможности одобрить весь проект Трудового кодекса.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

«Основные причины следующие. Сейм не одобрил установку, что в случае возникновения сомнений относительно условий договоров, регламентирующих трудовые отношения, они объяснялись бы в пользу работника. Уменьшаются выходные пособия, работодатель обязан выплатить пособие в размере двух зарплат, если работник проработал на рабочем месте не менее одного года. В порядке, установленном в законе о фонде пособий за долговременную работу, дополнительно выплачивается пособие за стаж. Максимальное — в размере трех средних зарплат, если рабочий стаж работника на том предприятии составляет 20 лет и больше. Так что остается пять суммарных пособий, когда их было шесть», — считает член Сейма от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Римантас Дагис.

По его словам, ухудшены условия и учебного отпуска. По инициативе работодателя должны учреждаться трудовые службы, которые сильно ограничат роль профсоюзов на предприятии. Если на рабочем месте есть несколько профсоюзов, тогда, если они не договорятся между собой, работодатель должен будет с каждым из них заключать и подписывать коллективный договор. Большие сомнения вызывают срочные трудовые договоры на постоянную работу.

«В этом случае работодатель может манипулировать и не хотеть заключать постоянные трудовые договоры, и это отразится на трудящемся из-за неопределенности. Появляется установка, что трудовой договор может быть прерван по воле работодателя без всякой причины. И что окончательно побудило меня не поддержать Трудовой кодекс, это уже одобренная в зале Сейма установка либералов, что за работу во вредных условиях не предоставляется дополнительный отпуск. В действующем сейчас Трудовом кодексе эта установка действует, и это особенно актуально для работников Игналинской АЭС, которые работают во вредных условиях. Думаю, с новым кодексом увеличится социальная изоляция, возможен рост эмиграции», — считает политик.

Он отметил, что уже сегодня у работника мало прав, так как часто ему говорят: «не нравится — уходи», а после принятия нового Трудового кодекса этих прав становится еще меньше.