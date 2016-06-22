Чувашия, 9 ноября, 2012, 23:16 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, в Чебоксарах парламентарии Чувашии и Ярославской области подписали соглашение о сотрудничестве. При этом к соглашению стороны подтолкнуло не только стремление к совместной законотворческой деятельности и лоббированию общих инициатив, но и "космическая дружба". "В Чувашии родился летчик-космонавт Андриян Николаев , а в Ярославской области - его жена, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова . Двум регионам исторически предписано идти рука об руку", - заявила на церемонии подписания соглашения дочь легендарных космонавтов Алена Николаева-Терешкова. Она прибыла в Чебоксары вместе с ярославскими парламентариями, чтобы "возродить взаимоотношения" между регионами и ознакомиться с проектами строительства в столице Чувашии будущего планетария, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главный врач Федерального центра травматологии в Чебоксарах Николай Николаев

Напомним, 5 сентября 2012 года в Чувашии на мероприятиях, посвященных памяти Андрияна Николаева, Алена Николаева-Терешкова предложила республике построить в Чебоксарах планетарий в честь отца. Инициативу быстро подхватили, включив в план строительства возможных объектов в рамках празднования 550-летия Чебоксар в 2019 году и 100-летия Чувашии в 2020 году. Уже в конце сентября чувашские парламентарии съездили "за опытом" в Ярославль, где два года назад был построен культурно-просветительский центр имени Валентины Терешковой. Центр включает в себя планетарий, музей и культурные площадки.

Ярославские депутаты с ответным визитом и конкретным предложением прибыли в Чувашию 8 ноября. В Чебоксарах они посетили Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Подробную экскурсию по центру провел главный врач, депутат Госсовета Николай Николаев . Он, в частности, рассказал, что сегодня в медицинском учреждении работают более 450 сотрудников, ежегодно сюда за помощью обращаются около 200 тыс. амбулаторных и более 5 тыс. стационарных пациентов. С начала работы медицинского центра, который был открыт в марте 2009 года, проведено более 15.000 операций. Также ярославцы посетили Мемориальный комплекс "Победа" и возложили цветы к вечному огню. "Неформально встречаться, конечно, хорошо. Но давайте заключим соглашение, чтобы на его основе вести постоянную совместную работу", - призвал чувашских парламентариев спикер Ярославской областной Думы Виктор Рогоцкий .

9 ноября, после подписания документа, Виктор Рогоцкий пояснил, что рассчитывает на парламентское сотрудничество, в частности, в вопросах "развития местного самоуправления и укрепления демократических основ". По словам гостя, ярославцам есть чему поучиться у Чувашии: "У вас крупнее, чем у нас, агропромышленный комплекс, лучше развиты сельские территории в плане дорог и газификации".

Между тем, внимание чувашских депутатов было сфокусировано преимущественно на космическом проекте. "Мы очень рассчитываем на ярославский опыт", - признался спикер Госсовета Чувашии Юрий Попов , возвращая внимание коллег из областной думы к горячей теме планетария.

В настоящее время проект будущего "звездного дома" в Чебоксарах находится в стадии "первых набросков". Располагаться планетарий будет на территории детского парка им. Андрияна Николаева. На суд Алены Николаевой-Терешковой и ярославских депутатов были представлены два из семи ранее разработанных эскизов. Первый представляет собой многокупольный комплекс с фонтаном.

Второй проект напоминает космический корабль, рядом с которым разместится астрономическая площадка с глобусами, планетами и телескопами - именно ему отдала предпочтение дочь космонавта. По словам проектировщиков, объект в виде "приземлившегося космического корабля" "хорошо согласуется с телебашней", расположенной невдалеке от городского детского парка. Предполагается, что он будет трехэтажным. Дочь космонавта высказала лишь одно пожелание: "Желательно предусмотреть достаточное количество учебных площадей, чтобы можно было проводить для школьников уроки географии и астрономии. Ярославский планетарий от нехватки классов очень страдает".

Отметим, ранее пресс-служба Госсовета республики распространила информацию о том, что парламентарии "готовы привлекать" на проект строительства планетария в Чебоксарах "средства партии "Единая Россия" и спонсоров".

В ходе обсуждения также поступило предложение укрепить сотрудничество через наименование улиц: в Ярославле может появиться улица Чебоксарская, а в Чебоксарах одну из улиц могут назвать в честь знаменитой уроженки Ярославской области Валентины Терешковой.