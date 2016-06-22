Чувашские и ярославские депутаты обсудили проект планетария
Чувашия, 9 ноября, 2012, 23:16 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, в Чебоксарах парламентарии Чувашии и Ярославской области подписали соглашение о сотрудничестве. При этом к соглашению стороны подтолкнуло не только стремление к совместной законотворческой деятельности и лоббированию общих инициатив, но и "космическая дружба". "В Чувашии родился летчик-космонавт
Напомним, 5 сентября 2012 года в Чувашии на мероприятиях, посвященных памяти Андрияна Николаева, Алена Николаева-Терешкова предложила республике построить в Чебоксарах планетарий в честь отца. Инициативу быстро подхватили, включив в план строительства возможных объектов в рамках празднования 550-летия Чебоксар в 2019 году и 100-летия Чувашии в 2020 году. Уже в конце сентября чувашские парламентарии съездили "за опытом" в Ярославль, где два года назад был построен культурно-просветительский центр имени Валентины Терешковой. Центр включает в себя планетарий, музей и культурные площадки.
Ярославские депутаты с ответным визитом и конкретным предложением прибыли в Чувашию 8 ноября. В Чебоксарах они посетили Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Подробную экскурсию по центру провел главный врач, депутат Госсовета
9 ноября, после подписания документа, Виктор Рогоцкий пояснил, что рассчитывает на парламентское сотрудничество, в частности, в вопросах "развития местного самоуправления и укрепления демократических основ". По словам гостя, ярославцам есть чему поучиться у Чувашии: "У вас крупнее, чем у нас, агропромышленный комплекс, лучше развиты сельские территории в плане дорог и газификации".
Между тем, внимание чувашских депутатов было сфокусировано преимущественно на космическом проекте. "Мы очень рассчитываем на ярославский опыт", - признался спикер Госсовета Чувашии
В настоящее время проект будущего "звездного дома" в Чебоксарах находится в стадии "первых набросков". Располагаться планетарий будет на территории детского парка им. Андрияна Николаева. На суд Алены Николаевой-Терешковой и ярославских депутатов были представлены два из семи ранее разработанных эскизов. Первый представляет собой многокупольный комплекс с фонтаном.
Второй проект напоминает космический корабль, рядом с которым разместится астрономическая площадка с глобусами, планетами и телескопами - именно ему отдала предпочтение дочь космонавта. По словам проектировщиков, объект в виде "приземлившегося космического корабля" "хорошо согласуется с телебашней", расположенной невдалеке от городского детского парка. Предполагается, что он будет трехэтажным. Дочь космонавта высказала лишь одно пожелание: "Желательно предусмотреть достаточное количество учебных площадей, чтобы можно было проводить для школьников уроки географии и астрономии. Ярославский планетарий от нехватки классов очень страдает".
Отметим, ранее пресс-служба Госсовета республики распространила информацию о том, что парламентарии "готовы привлекать" на проект строительства планетария в Чебоксарах "средства партии
В ходе обсуждения также поступило предложение укрепить сотрудничество через наименование улиц: в Ярославле может появиться улица Чебоксарская, а в Чебоксарах одну из улиц могут назвать в честь знаменитой уроженки Ярославской области Валентины Терешковой.