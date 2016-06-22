Москва, 22 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум. В России с января по июнь 2016 года из оборота изъято более 245,8 т запрещенной к ввозу в страну продукции, наибольший объем приходится на фрукты, молочную продукцию, мясо и мясную продукцию, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В этот же период из оборота изъято около 50 тонн запрещенной к ввозу продукции производства Турецкой Республики. Наибольший объем снятой с реализации продукции составили цитрусовые, свежие томаты и лук.

Ведомством усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Особое внимание обращено на недопустимость реэкспорта продукции через другие страны, включая государства-члены Таможенного союза.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января запрещён ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Турции. В этот перечень входят ряд продуктов растительного и животного происхождения. С 17 марта Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз в РФ перца и граната из Турции. В мае Россельхознадзор временно запретил импорт из Турции салата-латука, салата «Айсберг», кабачков и тыкв.