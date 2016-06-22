Тулуза, Франция, 22 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В ночь на 22 июня в городе Тулузе (Франция) застрелен мужчина чеченского происхождения, ещё один человек ранен, сообщает Agence France-Presse.

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Вооружённое нападение на группу лиц из шести человек произошло квартале Мираль: неизвестные на мотороллерах произвели несколько выстрелов, в результате которых 32-летний чеченец был тяжело ранен.

По дороге в больницу он скончался от полученной травмы. Гражданство этого человека пока не установлено.

Также злоумышленники ранили другого мужчину. Отмечается, что угрозы его жизни в настоящее время нет. Правоохранительные органы Тулузы начали расследование по факту случившегося.