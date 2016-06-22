Вашингтон, 22 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Британская киноактриса Кейт Уинслет может получить роль в новом фильме знаменитого американского режиссера Вуди Аллена, сообщает Entertainment Weekly.

VasenkaPhotography Граффити с Вуди Алленом

Переговоры режиссера с Уинслет находятся в завершающей стадии, и их итог скоро будет известен.

Сюжет, название, подробности о персонажах нового фильма 80-летнего режиссера пока неизвестны. Это будет 47-й фильм, над которым он работает в качестве режиссера.

Стоит отметить, что сыгравшие в фильмах Вуди Аллена актрисы гораздо чаще получают «Оскар».

Последний фильм Аллена, «Светская жизнь», был показан на Каннском фестивале. В прокат кинолента выйдет 21 июля 2016 года.