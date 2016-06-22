Ереван, 22 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 22 июня с рабочим визитом отправился в Нагорно-Карабахскую Республику, сообщает пресс-служба главы Армении. Другие подробности визита не сообщаются.

president.am Серж Саргсян в аэропорту Степанакерта 18.04.2016

Это второй визит Сержа Саргсяна в Карабах после апрельских боевых действий. 18−20 апреля президент Армении в Степанакерте провёл совещание с высшим офицерским составом армии, с руководством Карабаха, наградил высокими государственными наградами солдат, а также посетил ряд воинских частей.

По мнению армянских наблюдателей, примечательно, что Саргсян отправился в Карабах практически сразу после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Санкт-Петербурге. Возможно, Серж Саргсян обсудит с высшим политическим и военным руководством Карабаха вопросы, которые затрагивались на встрече в Санкт-Петербурге. В частности, власти Нагорного-Карабаха не раз заявляли о необходимости возвращения карабахской стороны за стол переговоров.

20 июня в интервью российскому изданию «Взгляд» премьер-министр Карабаха Араик Арутюнян заявил, что неконструктивный подход Азербайджана в вопросе восстановления формата полноценного участия НКР в переговорном процессе постоянно затягивает окончательное урегулирование карабахского конфликта. «Без непосредственного и полноценного участия карабахской стороны не может быть достигнут какой-либо успех, так как решается непосредственно вопрос Карабаха и население Карабаха должно дать согласие на окончательный вариант урегулирования конфликта», — сказал Арутюнян.