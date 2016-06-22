Париж, 22 июня, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Представитель профсоюзного движения Франции Филипп Мартинез заявил, что митинг профсоюзов против реформы трудового законодательства в Париже, ранее запрещённый полицией, провести разрешили, сообщает Reuters

Кузьма Петров-Водкин. Первая демонстрация. 1927

«Профсоюзы добились разрешения провести шествие в городе по маршруту, предложенному МВД по итогам проведенных переговоров», — сообщил Мартинез.

Демонстрация будет двигаться от площади Бастилии до набережной Сены. Затем участники акции вернутся на площадь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно, что парижская полиция, ссылаясь на беспорядки во время предыдущей протестной демонстрации профсоюзов, отказала согласовать заявку на проведение нового митинга.

Протестные движения во Франции стали ответом на трудовую реформу, проект которой 10 мая был принят нижней палатой французского парламента.