Грозный, 22 июня, 2016, 15:32 — ИА Регнум. «Свеча Памяти» — так назвали флэшмоб, посвященный Дню памяти и скорби, жители Чечни. На площади в Грозном было зажжено 1418 свечей, символизирующих количество дней, которые длилась Великая Отечественная война. Люди, принявшие участие в акции, с горящими свечами в руках выстроились в слово «ПОМНИМ». Память погибших во время самой страшной войны прошлого века, которая унесла жизни 27 миллионов советских граждан, 18 млн из которых — мирное население, почтили минутой молчания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свеча пямяти

Как отметил первый вице-мэр Грозного Ибрагим Бурсагов, долг каждого живущего в мирное время помнить подвиг отцов и передавать гордость за них подрастающему поколению.

Как сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе главы и правительства региона, в акции приняли участие представители мэрии, активисты молодежных общественно-патриотических движений «Ахмат» и «Путин», школьники и жители города. На мероприятии присутствовали в качестве почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны.

Участники акции возложили цветы к стеле «Город воинской славы» и выпустили в небо сотни белых воздушных шаров.