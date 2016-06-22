Сахалинская область, 14 апреля, 2005, 03:08 — ИА Регнум. Корпус новой котельной в пригородном поселке Южно-Сахалинска Синегорск должны построить за лето. Таково распоряжение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, заседание которой проходило 14 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь департамента ТЭК и ЖКХ области Александр Абросимов. До наступления отопительного сезона в котельной необходимо установить, отладить и запустить новое оборудование. Этот объект жизнеобеспечения будет снабжать тепловой энергией весь поселок.

В настоящее время департамент ТЭК и ЖКХ области, администрация муниципального образования город Южно-Сахалинск, в которое входит Синегорск, определяют подрядчика для строительства котельной. Уже наметились претенденты. Из их числа будет выбрана самая надежная организация, способная выполнить работу качественно и в установленные сроки.

Необходимость строительства новой котельной вызвана тем, что старая электростанция, введенная в эксплуатацию после реконструкции в 1955 году, давно уже выработала свой ресурс. Установленное там оборудование полностью износилось и требует капитальной замены.