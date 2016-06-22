Сыктывкар, 22 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Анатолий Князев на заседании коллегии ведомства.

Жюльен Депре. На пастбище. 1883

«Основной акцент в развитии отрасли мы будем делать на увеличение производства молока — как в крупных, так и в малых хозяйствах. Это стратегическое направление для всей России, которого Республика Коми будет придерживаться. В области животноводства в республике начата реализация нескольких проектов-драйверов, которые направлены на увеличение молочного поголовья, внедрение новых технологий и создание эффективных производств. Один из таких примеров — животноводческий комплекс на 1200 голов в ООО «Южное». Кроме того, мы разработали еще несколько инвестиционных проектов по строительству молочных комплексов на 1200 голов в Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах. На данный момент идет активный поиск инвесторов, в том числе зарубежных, — рассказал Анатолий Князев.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Коми, также планируется осуществить на территории региона «прорывной» для аграрной отрасли проект — строительство завода по производству крахмала, уже достигнута договоренность с руководством «Монди СЛПК» о поставках крахмала на лесопромышленный комплекс в Сыктывкаре. В настоящее время «Монди СЛПК» ежегодно закупает в Германии более 15 тысяч тонн модифицированных крахмалов по цене 110 рублей за килограмм — это порядка 1,5 миллиарда рублей в год, которые могли бы работать в регионе. Сейчас проект строительства завода находится в стадии разработки, ведутся расчеты. Это позволит восстановить около 10 тысяч гектаров невостребованных сейчас земель, даст новые рабочие места и усилит кормовую базу, так как побочный продукт производства будет направляться на корм животным. В целом на строительство завода потребуется около четырех миллиардов рублей инвестиций.

Также Республика Коми увеличит производство овощей после ввода в эксплуатацию тепличного комплекса в Княжпогостском районе. При этом министр заверил, что данный проект никак не будет ущемлять интересы других аграриев, претендующих на государственную поддержку. На его реализацию Правительство региона намерено привлечь дополнительные средства из федерального бюджета.

Анатолий Князев напомнил, что в регионе уже началась работа по «реанимации» бесхозных земель. Сейчас муниципалитеты занимаются оформлением подобных участков для последующей передачи их в пользование аграриям.

«Увеличение производства продукции подразумевает расширение рынков сбыта. На данный момент осуществляются поставки в бюджетные организации и в федеральные торговые сети, но не всегда эти каналы дают гарантированный сбыт. В первом случае производители становятся зависимыми от конкурсных процедур, во втором — от политики ритейлеров. Отчасти проблему решают ярмарки выходного дня. Те, кто может это себе позволить, содержит собственные торговые точки. Но полностью проблему со сбытом это не решает. Уже началась работа по созданию еще одного канала — региональной торговой сети на базе фирменных магазинов «Сыктывкарского ЛВЗ». Она будет отличаться широким ассортиментом, единым ценообразованием и брендом. Для начала сеть пройдет обкатку в Сыктывкаре, затем появится по всей республике», — пояснил министр.

В завершение коллегии Анатолий Князев отметил, что со следующего года будут внесены изменения в некоторые механизмы предоставления субсидий. Так, при строительстве животноводческих комплексов будут субсидироваться не проекты в целом, а каждое скотоместо в отдельности. Изменения будут нацелены на получение максимальной отдачи от государственных инвестиций — увеличение производства молока, мяса, улучшение ситуации в отрасли в целом. Кроме того, расходование бюджетных средств будет жестко контролироваться.

Отметим, что сегодня Республика Коми обеспечивает себя молоком на 24% (производится 56,5 тыс. тонн), мясом — на 33,6% (31,4 тыс. тонн), яйцом — на 52% (118 млн. штук), овощами — на 26,3% (21,3 тыс. тонн), картофелем на 96,7% (112,7 тыс. тонн). За 5 лет перед регионом стоит задача увеличить уровень обеспеченности молоком до 31,4% (69,6 тыс. тонн), мясом — до 39,8% (36,3 тыс. тонн), яйцом — до 59,5% (133 млн. штук), овощами — до 65% (46,6 тыс. тонн), картофелем — до 101,6% (115,5 тыс. тонн).