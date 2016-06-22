Киев, 22 июня, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Депутат Надежда Савченко уверена в своей победе на президентских выборах на Украине. Об этом бывшая украинская военнослужащая заявила в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко и Петр Порошенко

«Если народ скажет «надо» (стать президентом Украины), солдат ответит «есть», — говорит Савченко. — Никаких страхов, никаких опасений. И никакого желания. Но если народ скажет «надо» — я пойду».

Отвечая на вопрос сотрудника СМИ, какова вероятность, что Савченко выберут главой государства, она сказала: «Если сегодня, то стопроцентно. Если завтра, то будем посмотреть, как говорят у нас в Одессе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская военнослужащая Надежда Савченко была приговорена к 22 годам заключения за причастность к гибели российских журналистов в Донбассе в 2014 году. Суд состоялся 22 марта 2016 года в Ростове-на-Дону.

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской военнослужащей Надежды Савченко 25 мая. После этого гражданка Украины вылетела в Киев, где её торжественно встретили соотечественники.

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