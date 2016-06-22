Ярославль, 22 июня, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Ярославское УФАС обвинило строительную компанию «ГлавУКС Волга» в нарушении федерального закона «Об электроэнергетике» и правил недискриминационного оказания услуг по передаче электрической энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в антимонопольном ведомстве.

Поводом для этого послужила жалоба индивидуального предпринимателя, объекты которого строительная компания отключила от электропитания.

Ранее здание фитнес-клуба, эксплуатируемое предпринимателем, снабжалось электричеством от объектов на территории бывшего Ярославского завода топливной аппаратуры. После ликвидации завода эти электросетевые объекты были снесены. ООО «ГлавУКС Волга» уведомило предпринимателя об отключении фитнес-клуба от электричества и предложило самостоятельно решать этот вопрос в дальнейшем.

«Действия ООО «ГлавУКС Волга», выразившиеся в препятствовании перетоку электрической энергии на объекты, принадлежащие индивидуальному предпринимателю, в отношении которых имеются договоры об осуществлении технологического присоединения и энергоснабжения, ущемляют интересы заявителя и нарушают статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике», пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. По результатам рассмотрения дела Комиссия Ярославского УФАС России выдала ООО «ГлавУКС Волга» предписание о восстановлении электроснабжения», — отмечается в официальном комментарии антимонопольной службы.