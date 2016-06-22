Кострома, 22 июня, 2016, 15:29 — ИА Регнум. В Костромской детской больнице закрытую за антисанитарные условия прачечную не будут приводить в соответствие с нормами из-за нерентабельности и отсутствия денег, передает портал k1news.

Эдуард Мане. Стирка. 1875

Как уже сообщало ИА REGNUM, на стенах и потолке прачечной отслаивалась краска и штукатурка, есть трещины и щели. Пол помещения проваливается и на нем образуются лужи, плитка на стенах выбита, нет системы механической приточной вентиляции. Суд счел, что антисанитарное состояние прачечной создает реальную угрозу здоровью пациентов и может привести к распространению инфекции, ухудшению состояния больных детей, которые наиболее восприимчивы к воздействию негативных факторов и более уязвимы для заболеваний. Также у работников прачечной фактически отсутствуют надлежащие условия труда, что в свою очередь может привести к возникновению заболеваний у них.

Прачечную закрыли на 80 суток, в областной департамент здравоохранения было внесено представление, в котором суд потребовал принять меры «по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выразившегося в нарушении ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» санитарных норм при эксплуатации прачечной».

Однако, по информации костромского издания, из-за отсутствия средств прачечную решили не ремонтировать, а заключить договор с прачечным комбинатом в Иванове, который уже обслуживает несколько костромских больниц.