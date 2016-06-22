Москва, 22 июня, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Исполнителей гособоронзаказа, занимающих доминирующее положение в этой области, будут штрафовать за необоснованный отказ или необоснованное уклонение от заключения госконтракта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и третьем, окончательном чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штрафы

Закон устанавливает порядок, который позволит головным исполнителям гособоронзаказа погашать кредиты, привлеченные для формирования продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий для выполнения такого заказа, до полного исполнения госконтракта. Погасить кредит будет возможно за счет предоставления головным исполнителям права возмещать расходы на приобретение запасов при получении авансовых платежей от госзаказчика.

Головные исполнители также получают возможность возмещать траты, связанные с формированием запаса продукции, которая имеет длительный технологический цикл производства (более полугода), в том же порядке, — за счет авансовых платежей. Порядок отнесения изделия к продукции с длительным технологическим циклом производства и выдачи документа, подтверждающего этот факт, будут определять Минпромторг, Росатом и Роскосмос. Эти же ведомства наделяются полномочиями подтверждать факт понесенных исполнителем расходов.

Закон закрепляет административную ответственность за необоснованный отказ или необоснованное уклонение от заключения госконтракта для исполнителей, занимающих доминирующее положение в области гособоронзаказа. Сегодня соответствующее положение КоАП РФ действует только в отношении поставщиков российского вооружения и военной техники, которые не имеют российских аналогов, а также единственного подрядчика, определенного законодательством В настоящее время за отказ или уклонение от заключения госконтракта по гособоронзаказу должностные лица наказываются штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс рублей, а организации — от 300 тыс до 1 млн рублей. Закон распространяет эти меры на исполнителей, занимающих доминирующее положение в области гособоронзаказа.

Закон также предоставляет Федеральной антимонопольной службе (ФАС) право доступа к информации, содержащейся в единой системе гособоронзаказа.

Как отмечают в правительстве РФ, закон направлен на повышение качества выполнения заданий и эффективности контроля в сфере гособоронзаказов.